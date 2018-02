Nokia bekijkt opties voor smartwatches

Nokia bekijkt de strategische opties voor zijn onderdeel Digitale Gezondheid. Die tak, die onder meer smartwatches en slaaptrackers maakt, is minder belangrijk nu topman Rajeev Suri wil dat het Finse bedrijf zich meer richt op draadloze netwerkapparatuur en minder op consumentenelektronica.

Nokia kreeg het grootste deel van de divisie in handen toen het twee jaar geleden de Franse start-up Withings kocht voor 170 miljoen euro. Dat was destijds een grote draai voor Nokia, waarvan de technologietak zich vooral richtte op het licenseren van patenten nadat de mobieletelefonietak aan Microsoft was verkocht.

Vorig jaar schreef Nokia al 141 miljoen euro af op het onderdeel. Eerder deze maand liet het bedrijf al weten minder geld in de ontwikkeling van consumentenproducten te steken. Overigens benadrukt Nokia dat de strategische evaluatie niet tot een verkoop of een andere wijziging hoeft te leiden.