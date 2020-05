Nog veel onduidelijkheid over coronavouchers

Duizenden gedupeerde passagiers hebben vanwege de coronacrisis in ruil voor hun geannuleerde vlucht een voucher gekregen. Vaak is het voor passagiers echter nog onduidelijk of de vouchers rechtmatig zijn en of zij het recht hebben om geld terug te vragen.

Nederland stond het luchtvaartmaatschappijen toe reizigers een voucher aan te bieden maar eerder deze maand wijzigde de overheid zijn standpunt onder druk van de Europese Commissie. Vouchers mogen nog wel, maar alleen als klanten ook de kans krijgen om geld terug te vragen. Volgens de Consumentenbond geldt dat niet alleen voor mensen die bij KLM of Transavia een vliegtuigticket hebben geboekt, maar hebben ook de boekers bij maatschappijen uit andere Europese landen of van buiten de EU het recht om hun geld terug te krijgen.

Vaak passen luchtvaartmaatschappijen de nieuwe regels nog niet toe, stelt ticketclaimbedrijf EUclaim. „Wij krijgen continu telefoontjes van mensen die vragen waar ze recht op hebben”, zegt directeur van EUclaim Hendrik Noorderhaven. „We verwachten dat die chaos de komende weken alleen maar groter gaat worden als airlines zich weer gaan focussen op vliegen.”

Zo geven veel maatschappijen geen geld terug voor de geannuleerde vlucht. „Wij adviseren passagiers die geen aanbod krijgen om geld terug te krijgen de voucher onder protest te accepteren, maar deze niet te gebruiken.” Ook zouden passagiers vaak minder geld ontvangen dan ze aanvankelijk voor de vlucht hebben betaald. „Zo kan het dat je bijvoorbeeld een vlucht van duizend euro boekt bij een reisbureau, maar van de luchtvaartmaatschappij een voucher van 900 euro krijgt. Omdat die honderd euro de kosten zijn voor het reisbureau. Maar je hebt als consument recht op het volle bedrag”, aldus Noorderhaven.

EUclaim heeft een dienst ontwikkeld om passagiers te helpen hun vouchers te controleren en geld terug te krijgen. Ook handelt het bedrijf de communicatie richting de luchtvaartmaatschappijen af.