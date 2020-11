Nog steeds weinig vliegverkeer op Schiphol door corona

Het vliegverkeer op Schiphol lag in oktober opnieuw op een extreem laag niveau. Vanwege de coronapandemie bedroeg de hoeveelheid vluchten minder dan de helft vergeleken met een jaar terug. Daarbij kwam het aantal reizigers op jaarbasis 82 procent lager uit, op ruim 1,1 miljoen passagiers.

Hiermee was het beeld in oktober nog iets somberder dan in september, toen de terugval in passagiers bijna 80 procent bedroeg. Net zoals eerder dit jaar heeft de tweede golf van coronabesmettingen tot toegenomen reisrestricties en afgenomen reisbereidheid geleid. Gedurende oktober is het aantal vluchten en passagiers daarom geleidelijk afgenomen. De drukste dag van de maand telde 748 vliegtuigbewegingen en bijna 48.000 passagiers, terwijl de rustigste dag 491 vliegtuigbewegingen en nog geen 25.000 passagiers telde.

Er waren vorige maand in totaal 19.614 vluchten. Het aantal vrachtvluchten zat wel duidelijk in de lift. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal intercontinentale vliegbewegingen minder hard daalde dan het aantal Europese vliegbewegingen. De vrachtvluchten gingen vooral richting Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.