Nog steeds veel gebreken bij nieuwbouwwoningen

Het aantal gebreken bij oplevering van een nieuwbouwwoning, zoals bijvoorbeeld slecht schilderwerk, blijft hoog. Kopers krijgen gemiddeld te maken met 21 bouwfouten. Dat is weliswaar net zo veel als een jaar eerder, maar fors hoger dan vier jaar geleden. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van cijfers van geregistreerde bouwkundigen.

Krassen in ramen en deuren die niet op slot kunnen, zijn gebreken die het vaakst voorkomen. Ook maken bouwvakkers relatief veel fouten in het aanleggen van keukens en sanitair, zoals loszittende tegels en lekkages. Daarnaast krijgen kersverse eigenaren het bad vaak beschadigd geleverd, doordat aannemers daar met hun werkschoenen in hebben gestaan, schrijft de VEH. Vrijstaande woningen hebben gemiddeld het grootste aantal gebreken bij oplevering.

De belangenorganisatie voor huizenbezitters noemt hoge werkdruk, slechte coördinatie en een tekort aan bouwpersoneel als de voornaamste oorzaken voor de hardnekkigheid van de defecten. De VEH waarschuwt de kopers om goed op te letten bij oplevering.