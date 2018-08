Nog steeds rookgordijn voor overname Tesla

Elon Musk, de oprichter van autofabrikant Tesla, heeft tot nu toe nog steeds niet bekendgemaakt met welke investeerder hij overeenstemming heeft over de privatisering van Tesla. Bronnen spreken elkaar tegen over wie Tesla vermoedelijk van de beurs haalt.

Volgens ingewijden zou Tesla in gesprek zijn met het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF bij het mogelijk beëindigen van de beursnotering van de maker van elektrische auto’s. Echter, persbureau Reuters meldde zaterdag al op basis van twee anonieme bronnen dat PIF Tesla niet de helpende hand zal bieden. Musk zelf zegt de financiering rond te hebben, maar heeft nog altijd niet naar buiten gebracht met welke partij hij tot overeenstemming is gekomen.

Aanleiding voor de ophef rond het bedrijf is het bericht van Musk op Twitter waarin hij zegt te overwegen om Tesla van de beurs te halen bij een koers van 420 dollar per aandeel. Het bericht leidde tot flinke commotie op de beurs in New York, waar de koers van het aandeel Tesla omhoog schoot.

Om Tesla van de beurs te halen, zou meer dan 60 miljard dollar nodig zijn. Het investeringsfonds PIF heeft de afgelopen maanden een belang van 5 procent in Tesla opgebouwd en zit wereldwijd in veel techondernemingen, aldus het Financieele Dagblad.

Ook het grote investeringsfonds Softbank, een tweede voor de hand liggende partij, zou geen akkoord hebben gesloten met Tesla. Dat berichtte Reuters vorige week woensdag al.

Zaterdag werd bekend dat verschillende investeerders de topman en zijn bedrijf hebben aangeklaagd. De eisers noemen de tweets van Musk vals en misleidend en een ‘kernaanval’ bedoeld om shortsellers –mensen die speculeren op koersdalingen– uit te schakelen. Ook zeggen ze dat de uitlatingen van Musk de prijs van het aandeel Tesla kunstmatig hebben opgestuwd en dat hij daarmee de federale beurswetten heeft overtreden.

De marktwaarde van de maker van elektrische auto’s ligt momenteel boven de 60 miljard dollar (52 miljard euro). Het aandeel Tesla sloot vrijdag ruim 3 dollar hoger op 355,49 dollar.

Beurswaakhond SEC kondigde vorige week een onderzoek aan naar de uitspraak over de financiering. Als die niet rond is, kan er sprake zijn van beursfraude.