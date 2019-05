„Nog steeds problemen met privacywet AVG”

Veel bedrijven kampen bijna een jaar na invoering van de nieuwe Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het Engels) nog met problemen met de uitvoering van de richtlijn. Dat meldt branchevereniging DDMA voor data- en marketingbedrijven na onderzoek onder de eigen achterban.

Van de ondervraagde mkb’ers voldoen slechts drie op de tien aan de eis dat organisaties een overeenkomst over gegevensverwerking afsluiten met samenwerkingspartners. Ook heeft iets meer dan de helft van de bedrijven nog geen register waarin wordt bijgehouden welke persoonsgegevens worden verwerkt. Ook aan een aantal andere eisen wordt nog lang niet door alle bedrijven voldaan.

Uit een ander onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij komt naar voren dat de bedrijven die wel voldoen aan de eisen daar veel tijd en geld aan kwijt waren. Van de 1276 ondervraagde professionals geeft bijna driekwart aan dat het meer tijd kostte dan verwacht. Kleine organisaties waren gemiddeld zo’n 2000 euro kwijt aan de toepassing. Bij grote organisaties liep dit op tot 20.000 euro of meer.