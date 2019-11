‘Nog steeds nepaanbiedingen bij webwinkels’

Een groot aantal webwinkels adverteert nog steeds met verzonnen aanbiedingen. Dat constateert de Consumentenbond op basis van nieuw onderzoek. Met van-voorprijzen suggereren winkels soms flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. Dat is prijsmisleiding en in strijd met de wet, waarschuwt de organisatie.

De Consumentenbond peilde drie maanden lang wekelijks de prijzen bij honderd webwinkels. Bij 39 van hen werd minstens vijf keer een nepaanbieding gevonden. Zo werd bij Wehkamp een elektrische tandenborstel ‘in prijs verlaagd’ van 279,99 euro tot 149 euro. In werkelijkheid kostte de tandenborstel al maanden 149 euro, zeggen de onderzoekers.

In de dagen voorafgaand aan de uit Amerika overgewaaide koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday zijn nepaanbiedingen al jaren een terugkerend thema. Van de webwinkels die zich schuldig maakten aan prijsmisleiding, gingen er zeven ook al bij eerdere onderzoeken de mist in.

Wehkamp zou een van de hardnekkigste overtreders zijn. Het bedrijf betuigde volgens de Consumentenbond opnieuw spijt en belooft stappen te ondernemen. Ook andere webwinkels beloven - opnieuw - beterschap.

„Die beloftes bleken tot nu toe een wassen neus”, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. „We delen daarom de uitkomsten van ons onderzoek ook met de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze kan de winkels een boete opleggen wegens oneerlijke handelspraktijken.”

Een woordvoerster van de ACM vindt het een goede zaak dat de Consumentenbond zo bovenop dit thema zit. De toezichthouder zal kijken of het de informatie van de bond kan gebruiken. Wehkamp was maandag niet bereikbaar voor commentaar.