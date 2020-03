Nog minder toestellen Lufthansa in de lucht door coronacrisis

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht nog meer geplande vluchten niet uit te voeren vanwege het nieuwe coronavirus. De onderneming rekent erop dat tot 19 april zo’n 5 procent van de oorspronkelijk geplande vluchten zal worden uitgevoerd. Circa 700 van de 763 toestellen van de luchtvaartreus blijven aan de grond.

Topman Carsten Spohr kon bij de publicatie van de jaarcijfers de ontwikkelingen voor dit jaar niet voorspellen. „De verspreiding van het coronavirus heeft de hele wereldeconomie en ons bedrijf in een tot dusver onbekende noodtoestand gebracht”, zo zei hij. „Niemand kan de gevolgen op dit moment voorzien. Hoe langer deze crisis duurt, hoe groter de kans dat de toekomst van de luchtvaart niet gegarandeerd kan worden zonder overheidssteun.”

Lufthansa houdt momenteel, ook via een aantal dochtermaatschappijen, nog een aantal verbindingen in stand. Die zijn vooral bedoeld om Duitsers die nog in het buitenland zijn terug te halen. Verder blijven ook vrachtvluchten uitgevoerd worden.

Lufthansa sloot 2019 af met een winst van 1,2 miljard euro. Dat was 44 procent minder dan een jaar eerder. De winstdaling is deels het gevolg van sterke concurrentie op de markt voor vliegtickets wat de prijs drukte. Dit was vooral op de thuismarkten van het bedrijf het geval. Naast Duitsland is Lufthansa met dochters als Swiss en Austrian Airlines onder meer ook in Zwitserland en Oostenrijk actief.

Verder kampte Lufthansa net als sectorgenoten vorig jaar met sterk opgelopen brandstofkosten. Op jaarbasis viel de tankbon voor de onderneming 600 miljoen euro hoger. De totale omzet van Lufthansa viel met 36,4 miljard euro 2,5 procent hoger uit dan een jaar eerder. Met het vervoeren van passagiers verdiende de onderneming wel minder geld.

Lufthansa waagt zich niet aan voorspelling voor dit jaar vanwege de huidige crisis. De onderneming meldde in ieder geval geen dividend uit te zullen keren. Het bestuur van Lufthansa verlaagde ook het eigen basissalaris met 20 procent, om daarmee iets van kostenbesparingen te realiseren.