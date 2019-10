Nog geen zicht op akkoord bij GM

General Motors (GM) en vakbond United Auto Workers (UAW) hebben nog geen akkoord weten te sluiten over een nieuwe cao. De onderhandelingen lijken zelfs muurvast te zitten, nadat het laatste voorstel van de autobouwer aan de bond is afgewezen.

De UAW zegt teleurgesteld te zijn in GM, omdat het laatste voorstel nagenoeg gelijk was aan een eerder plan. De bond spreekt van onwil bij GM om tot een deal te komen. De partijen praten overigens nog wel met elkaar. GM liet in een verklaring weten „de klok rond te onderhandelen en toegewijd te zijn om tot een overeenkomst te komen”.

Sinds medio september is bij tientallen vestigingen in de Verenigde Staten het werk neergelegd, vanwege een conflict over onder meer lonen en banen. Het is de eerste landelijke staking bij GM in twaalf jaar. Ongeveer 48.000 werknemers sloten zich aan bij de acties. Kenners schatten dat de acties GM al meer dan 1 miljard dollar hebben gekost en tot 2 oktober een productieverlies van bijna 120.000 voertuigen.