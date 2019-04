„Nog geen prijsdalingen op de woningmarkt”

De gekte op de huizenmarkt neemt af, maar er liggen nog geen prijsdalingen in het verschiet. Het zal pas zover kunnen komen als de krapte in het woningaanbod is opgelost, zegt scheidend voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in gesprek met het ANP.

De makelaarsorganisatie, die eind juni een opvolger voor Jaarsma kiest, verwacht dat de huizenprijzen in het tweede kwartaal nog met zo’n 6 procent omhooggaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een kleinere prijsstijging dan in het eerste kwartaal.

De voorzitter gaat niet uit van een landelijke prijsdaling in de nabije toekomst. „Om de prijzen naar beneden te krijgen moeten we meer aanbod hebben, bijvoorbeeld van nieuwbouw.” Maar juist dat baart Jaarsma het meeste zorgen: er worden al jarenlang te weinig nieuwe woningen gebouwd. Daarbij komt nog dat nieuwbouwwoningen erg duur zijn vergeleken met bestaande woningen.

Als de prijsdalingen wel komen, treft dat niet alle regio’s op gelijke wijze, merkt Jaarsma op. „De prijsstijgingen in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam zijn fors geweest en de huizenprijzen zijn daar een stuk hoger. Dat kan dus ook sneller en harder de andere kant op gaan dan in de rest van Nederland.”

De andere zijde van de medaille volgens de voorzitter is dat grote steden een steeds gewildere plek zijn om te wonen. „Een jong iemand die in Rotterdam werkt, wil het liefst met een fiets naar het werk en ’s avonds in een stadspark joggen.” Deze trend zou een eventuele daling van de huizenprijzen in de Randstad tegenhouden, concludeert Jaarsma.