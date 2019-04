Nog geen groen licht fusie PostNL en Sandd

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft nog geen toestemming aan PostNL voor de overname van branchegenoot Sandd. De toezichthouder is van mening dat er een risico is dat de consument door middel van hogere prijzen de dupe wordt van de samensmelting en wil daarom nader onderzoek doen naar de plannen van de postbedrijven.

De consumentenwaakhond heeft een eerste beoordeling achter de rug, maar kan nog geen groen licht geven. „Monopolies zijn bijna altijd slecht voor consumenten en bedrijven. De ACM kijkt dan ook kritisch naar de plannen van PostNL om Sandd over te nemen. Maar we kijken ook serieus naar de mogelijke voordelen van deze overname”, zegt ACM-topman Martijn Snoep.

De ACM gaat onder meer bekijken of de overname nodig is voor de vervulling van de wettelijke taak van PostNL op het gebied van consumentenpost. Het postbedrijf heeft al tijden te kampen met lagere omzet uit briefpost. Dat wordt niet gecompenseerd door hogere inkomsten uit pakketpost.

Verder heeft de ACM vragen over de zakelijke postmarkt van bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen, goededoelenorganisaties en de overheid. PostNL zou na een overname als monopolist de prijzen kunnen verhogen of aan de kwaliteit van de postbezorging kunnen tornen om kosten te besparen.

De volgende stap is nu dat PostNL een vergunning moet aanvragen voor de overname. Voor verder onderzoek staat een standaardtermijn van dertien weken. Dat kan nog worden verlengd als de ACM aanvullende vragen heeft. Bij een negatief oordeel kunnen PostNL en Sandd naar verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer stappen. Die liet eerder al doorschemeren de overname te steunen.

PostNL noemt het besluit van de ACM „geheel conform de verwachtingen”, zo laat een woordvoerder weten. „PostNL en Sandd hebben samen zo’n 90 procent van de markt in handen. Dan is het logisch dat daar goed naar wordt gekeken.” De bedrijven dienen een vergunningsaanvraag in.

In een verklaring benadrukt PostNL dat de overname juist goed is voor de bedrijven en consumenten, omdat ze hiermee verzekerd zullen zijn van een goede, betaalbare postvoorziening. Ook zou het meer baanzekerheid opleveren voor de duizenden postbezorgers in Nederland.