Nog geen corona-impact merkbaar bij Nationale Hypotheek Garantie

De coronacrisis lijkt vooralsnog geen impact te hebben op de situatie van huishoudens met een eigen woning die onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Dat meldt NHG in zijn jaarverslag over 2019.

De NHG, die in het leven is geroepen om in economisch ongunstige tijden restschulden op te vangen, benadrukt dat de Nederlandse economie sterk wordt geraakt door de crisis en dat de toekomst ongewis is. Het gaat dan onder meer over de mate waarin woningeigenaren met betalingsproblemen kampen of gedwongen worden hun huis te verkopen.

„Op dit moment lijkt op de woningmarkt nog geen sprake te zijn van stagnatie in het aantal transacties of van dalende woningprijzen”, aldus NHG. Ook is een corona-impact op dit moment nog niet zichtbaar in de cijfers. Het aantal garanties ligt volgens NHG momenteel op het niveau van vorig jaar. Daarbij houdt ook de dalende trend van het aantal ontvangen verliesdeclaraties aan.

Vorig jaar bleek de NHG-hypotheek wederom populair onder woningeigenaren. Zo’n 70 procent van nieuwe hypotheken in Nederland onder de kostengrens van 290.000 euro werden afgesloten met NHG. Het aantal afgegeven garanties steeg op jaarbasis met 8 procent tot 120.445.

In grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was sprake van een afname. Dit heeft te maken met de sterke stijging van de huizenprijzen, waardoor er in deze steden minder woningen onder de NHG-kostengrens te koop stonden dan erbuiten.

Het grootste deel van de verstrekte garanties was voor de financiering bij aankoop van een woning. Verder gaat het om garanties voor kwaliteitsverbeteringen of het realiseren van energiebesparende maatregelen. Ook gaat het om restschuldfinancieringen bijvoorbeeld door zaken als relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner.

Vorig jaar deden 384 huishoudens een beroep op NHG vanwege een onvermijdelijke verkoop van hun woning met verlies. In 2018 waren dat er ruim 1000 en in 2014, het zwaarste jaar van de vorige crisis, waren het er bijna 4800. NHG honoreerde bijna 94 procent van de verliesdeclaraties geheel of gedeeltelijk.