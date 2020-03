Nog even en er vliegt geen vliegtuig meer

Steeds meer vliegtuigmaatschappijen houden hun vliegtuigen aan de grond vanwege het coronavirus. Schiphol bouwt activiteiten af nu het aantal passagiers met ruim 60 procent is afgenomen en er veel minder vluchten zijn. De luchthaven sluit vijf van de zeven pieren en mikt erop dat dit volgende week dinsdag ingaat.

Dit betekent dat Schiphol in sterk afgeslankte vorm openblijft voor de passagiersvluchten die nog wel aankomen en vertrekken. Dan gaat het onder meer om repatriëring, vrachtverkeer, hulpdiensten en uitwijkende vliegtuigen.

De bedoeling is dat vanaf dinsdag alleen de D- en E-pier nog in gebruik zijn voor passagiersvluchten. De opstelplaatsen voor vliegtuigen bij de overige pieren worden gebruikt als tijdelijke parkeerplaats voor de vliegtuigen die langere tijd aan de grond zullen staan.

„We gaan terug naar een ‘kern-Schiphol’. Daardoor blijven we open voor Nederlanders die nu in het buitenland zijn en naar huis willen, voor vrachtvluchten met bijvoorbeeld medicijnen en medische hulpmiddelen en voor de vluchten die nog wel plaatsvinden. Deze beperking van onze operatie past ook bij de zorg voor onze mensen en die van onze partners”, aldus Schiphol-baas Dick Benschop.

Schiphol verwacht de komende dagen veel repatriëringsvluchten van Nederlanders uit het buitenland. Op basis van de wereldwijde ontwikkelingen, het negatieve reisadvies voor alle Nederlanders, de EU-maatregelen en de overige wereldwijde reisbeperkingen zal het aantal vluchten en passagiers verder zeer snel afnemen, aldus de luchthaven.

Schrappen

Ryanair houdt volgende week vrijwel al zijn vliegtuigen aan de grond vanwege de coronacrisis. De Ierse prijsvechter schrapt komende dagen al meer dan 80 procent van zijn vluchten en denkt dat er na dinsdag 24 maart nagenoeg geen vluchten meer zullen vertrekken. Dan zal de luchtvaartmaatschappij alleen nog een zeer klein aantal vluchten uitvoeren om essentiële verbindingen in stand te houden, voornamelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Als reden voor de drastische maatregelen wijst Ryanair op de reisbeperkingen en -verboden die tal van overheden hebben opgelegd. Hierdoor werden er afgelopen dagen al veel reizen geannuleerd. Er is momenteel vrijwel geen vraag meer naar vliegtickets.

Ryanair had al eerder aangekondigd op termijn waarschijnlijk een groot deel van zijn vliegtuigen aan de grond te moeten houden. Maar dat er vrijwel niet meer gevlogen zou worden, was eerder deze week nog niet voorzien.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht nog meer geplande vluchten niet uit te voeren vanwege het nieuwe coronavirus. De onderneming rekent erop dat tot 19 april zo’n 5 procent van de oorspronkelijk geplande vluchten zal worden uitgevoerd. Circa 700 van de 763 toestellen van de luchtvaartreus blijven aan de grond.

Topman Carsten Spohr kon bij de publicatie van de jaarcijfers de ontwikkelingen voor dit jaar niet voorspellen. „„Hoe langer deze crisis duurt, hoe groter de kans dat de toekomst van de luchtvaart niet gegarandeerd kan worden zonder overheidssteun.”

Lufthansa houdt momenteel, ook via een aantal dochtermaatschappijen, nog een aantal verbindingen in stand. Die zijn vooral bedoeld om Duitsers die nog in het buitenland zijn terug te halen. Verder blijven ook vrachtvluchten uitgevoerd worden.

Werktijdverkorting

KLM hoeft voorlopig geen gebruik te maken van werktijdverkorting voor haar personeel. Dankzij de dinsdag aangekondigde steunmaatregelen van het kabinet ziet het ernaar uit dat KLM-personeel in ieder geval in de komende maanden aan de slag kan blijven en de lonen kunnen worden doorbetaald. Tienduizenden KLM-medewerkers krijgen zo niet te maken met WW.

KLM zal gebruikmaken van het zogeheten Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zo is het bedrijf overeengekomen met de vakbonden. Dit betreft een noodregeling die in ieder geval de komende drie maanden de landelijke regeling werktijdverkorting vervangt. Ook is afgesproken dat de uitkering van de winstdeling aan het personeel en de variabele beloningen voor de top van het bedrijf worden uitgesteld, van april tot oktober.

Daar waar andere luchtvaartmaatschappijen besloten om hun vloot volledig aan de grond te houden en medewerkers onbetaald naar huis te sturen, heeft KLM ervoor gekozen door te blijven vliegen. Vanwege de virusuitbraak is het aantal vluchten van KLM wel al met zo’n 50 procent afgenomen. Voor de komende weken wordt een verdere daling van 70 tot ongeveer 90 procent voorzien.

Bij KLM staat de telefoon roodgloeiend vanwege de vele vragen over de situatie rond de virusuitbraak, en het bedrijf kan dit amper aan. De luchtvaartmaatschappij waarschuwt dat haar contactcentra overbelast zijn geraakt.

KLM krijgt ongeveer tien keer meer berichten via socialemediakanalen binnen en ontvangt vier keer meer telefoontjes per dag dan normaal. De verwachting is dat het aantal vragen door toekomstige annuleringen alleen nog maar zal toenemen.