‘Nog eens miljoenen Amerikanen naar uitkeringsloket door crisis’

Nog eens miljoenen Amerikanen hebben de afgelopen week vermoedelijk een werkloosheidsuitkering aangevraagd omdat ze door de coronacrisis hun baan hebben verloren. De verwachting van economen is dat er deze week 5,5 miljoen aanvragers bij zijn gekomen. Het ministerie van Handel maakt de nieuwe cijfers om 14.30 uur (Nederlandse tijd) bekend.

Sinds de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, wendden Amerikanen zich massaal tot de overheid. In drie weken tijd werden bijna 17 miljoen eerste WW-verzoeken ingediend. Vorige week ging het om ruim 6,6 miljoen Amerikanen. Een week eerder was het topdrukte bij het WW-loket met een recordaantal van 6,9 miljoen verzoeken.

De steunaanvragen bieden een idee van de staat van ’s werelds grootste economie. Economen berekenden dat de VS afstevenen op een werkloosheidspercentage rond de 10 procent in april bij deze gigantische hoeveelheden steunaanvragen.