Nog eens half miljard naar gemeenten voor steun zelfstandigen

Gemeenten hebben vrijdag nog eens 550 miljoen euro ontvangen zodat zij hulp kunnen bieden aan zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Zij kunnen bij de gemeente vragen om inkomensondersteuning zodat ze niet onder het sociaal minimum komen.

Het bedrag gaat zowel naar uitvoering als naar de werkelijke bedragen voor zelfstandigen. In totaal komt het bedrag dat het ministerie van Sociale Zaken heeft overgemaakt op 2 miljard. Eind april hadden 343.000 zelfstandigen om de corona-ondersteuning gevraagd.

De regeling voor zelfstandigen wordt vrijdag ook uitgebreid met AOW’ers en grenswerkers met een onderneming. Pensioengerechtigde zelfstandigen kunnen leningen aanvragen tegen een lage rente om de crisis door te komen. Zelfstandigen die in Nederland wonen maar in een ander Europees land (EU-landen en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) hun onderneming hebben, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor inkomensondersteuning.

Zelfstandigen die in een ander Europees land wonen en een onderneming in Nederland hebben, kunnen vanaf 18 mei overbruggingsleningen aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Tot eind mei kunnen zelfstandigen de ‘corona-ondersteuning’ aanvragen, voor een totaal van drie maanden. Volgende maand komt het kabinet met een tweede pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers met problemen door de coronacrisis.