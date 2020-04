Nog eens 5,2 miljoen Amerikanen vragen werkloosheidsuitkering aan

Het aantal Amerikanen dat zich vanwege de coronacrisis meldt voor een werkloosheidsuitkering loopt hard op. Afgelopen week klopten nog eens 5,2 miljoen mensen die door de crisis hun baan verloren aan voor steun, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

In de vier weken dat de coronacrisis de VS hard raakt, staat de teller op ruim 22 miljoen aanvragen. Daarmee is in een tijdbestek van nog geen maand tien jaar aan inspanningen om de werkgelegenheid te verbeteren tenietgedaan. Sinds 2009 werden in de VS 21,5 miljoen banen gecreëerd.

De verwachting van economen was dat er deze week 5,5 miljoen aanvragers bij zouden komen. Vorige week ging het om ruim 6,6 miljoen Amerikanen. Een week eerder was het topdrukte bij het WW-loket met een recordaantal van 6,9 miljoen verzoeken.

De steunaanvragen geven een idee van de staat van ’s werelds grootste economie. Economen berekenden eerder dat de VS afstevenen op een werkloosheidspercentage van meer dan 10 procent in april bij deze gigantische hoeveelheden steunaanvragen. Nu wordt rekening gehouden met een werkloosheidspercentage van minstens 17 procent, hetgeen ook ver boven het percentage van 10 procent is dat tijdens de crisis in 2009 werd bereikt.

Bij het aantal lopende uitkeringen was volgens het ministerie ook sprake van een forse stijging. Deze gingen in een week tijd van 4,5 miljoen naar een recordaantal van 12 miljoen. Deze cijfers worden met een week vertraging bekendgemaakt.

De koepel van centrale banken in de VS, de Federal Reserve, merkte eerder deze week op dat voor alle regio’s in het land geldt dat de vooruitzichten voor het bedrijfsleven onzeker zijn. De komende tijd moet daarom eerder op een verslechtering dan op een verbetering van de omstandigheden worden gerekend.