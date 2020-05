Nog eens 2,4 miljoen uitkeringsaanvragen in VS door corona

Het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week uitgekomen op 2,44 miljoen. Daarmee is de teller van het aantal Amerikanen dat door de coronacrisis werkloos is geraakt inmiddels opgelopen tot bijna 40 miljoen, zo maakte het ministerie van Arbeid bekend.

Het cijfer valt iets hoger uit dan economen in doorsnee hadden verwacht. In de voorgaande week ging het om een bijgesteld cijfer van bijna 2,7 miljoen aanvragen. Eerder werden voor die week bijna 3 miljoen aanvragen gemeld.

Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. De werkloosheid in de VS is gestegen naar het hoogste niveau sinds de Grote Depressie van de jaren dertig.