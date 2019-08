‘Nog duizenden banen weg bij Commerzbank’

Commerzbank is van plan de komende jaren nog eens 2000 banen extra te schrappen om de kosten verder te drukken. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van bronnen met kennis van de zaak. Eerder deze week werd al gemeld dat de grote Duitse bank honderd tot tweehonderd vestigingen zou willen gaan sluiten.

Het extra banenverlies komt bovenop de duizenden banen die eerder al komen te vervallen bij de tweede bank van Duitsland. Naar verluidt wil Commerzbank de nieuwe strategische plannen in oktober aankondigen, na gesprekken met de raad van toezicht van het financiële concern eind september.

Eind juni had Commerzbank ruim 48.000 werknemers in dienst met ongeveer duizend filialen in Duitsland. Eerder dit jaar liepen nog fusiegesprekken tussen Commerzbank en Deutsche Bank spaak. Ook daarbij zou zijn gesproken over grootschalige sluiting van banklocaties om de kosten te drukken.