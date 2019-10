Nobelprijs voor onderzoek armoedebestrijding

De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer. De onderzoekers van de Amerikaanse universiteiten MIT en Harvard krijgen de prestigieuze onderscheiding voor hun baanbrekende onderzoek op het vlak van armoedebestrijding.

Het is pas de tweede keer dat er een vrouw in het rijtje met laureaten prijkt bij de Zweedse Koninklijke Academie voor de Wetenschappen in Stockholm. De Frans-Amerikaanse Duflo is met 46 jaar tevens de jongste winnaar van de prijs ooit.

Samen met haar in India geboren echtgenoot Banerjee en de Amerikaan Kremer heeft Duflo belangrijk werk verricht bij de manier waarop tegenwoordig wordt gekeken naar armoedevraagstukken. Hun bijdrage zit onder meer in het opknippen van grote problemen in kleinere en meer specifieke vragen, bijvoorbeeld over onderwijs of gezondheidszorg. Dat maakt het makkelijker ze aan te pakken.

Volgens de organisatie achter de prijs heeft dat geleid tot concrete resultaten. Zo profiteerden meer dan 5 miljoen Indiase kinderen van speciale begeleidingsprogramma’s op scholen. Ook subsidies voor preventieve gezondheidszorg in veel landen zouden aan het werk van Banerjee, Duflo en Kremer te danken zijn.

De Nobelprijs voor de Economie behoort niet tot de ‘klassieke’ prijzen die grondlegger Alfred Nobel (1833-1896) in zijn testament voor ogen had. De onderscheiding is een initiatief van de Zweedse centrale bank en wordt sinds 1969 uitgereikt. In dat jaar deelde de Nederlander Jan Tinbergen de prijs met zijn Noorse collega Ragnar Frisch. De laureaten winnen dit jaar samen 9 miljoen Zweedse kroon (circa 829.000 euro).