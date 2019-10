No-dealbrexit raakt groente- en fruittoevoer

Als de Britten de Europese Unie zonder een deal verlaten zal dit de levering van groente en fruit aan het Verenigd Koninkrijk raken. Daarvoor waarschuwt de Britse regering.

De Britten wijzen op het specifieke karakter van de leveringsketen van verse waren die gebaat is bij snelheid. Circa de helft van het voedsel van het Verenigd Koninkrijk wordt geïmporteerd. Circa een derde van het totaal is vanuit de EU afkomstig. Zelfs een beperkte vertraging kan de beschikbaarheid van sommige goederen al in de weg zitten. Mogelijk lopen prijzen op en zijn er straks minder versproducten beschikbaar, zo klinkt het.

De update over de voorbereidingen op een mogelijk chaotisch vertrek uit de EU volgt enkele uren na een verklaring van premier Boris Johnson. Hij trok de vooruitzichten op een deal met de EU in twijfel na een telefonisch onderhoud met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Eerder waarschuwden Britse supermarktketens al voor de beroerde timing van het beoogde vertrek eind oktober. In het najaar zijn de Britten afhankelijker van import van onder meer fruit en groente, omdat het eigen oogstseizoen is afgelopen.