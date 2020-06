‘No-dealbrexit ondermijnt fragiel herstel Britse economie’

Een no-dealbrexit zal het fragiele herstel van de Britse economie van de coronacrisis ernstig ondermijnen. Dat schrijft kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport. Vooralsnog denkt Moody’s dat Groot-Brittannië en de Europese Unie voor het einde van dit jaar een beperkte brexitdeal kunnen sluiten, maar de kansen op een harde brexit nemen wel steeds meer toe.

Londen en Brussel zijn nog in gesprek over een nieuwe handelsrelatie, maar daar lijkt weinig schot in te zitten. De Britten hebben de EU al verlaten, maar zijn dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Moody’s zegt dat de Britse economie in de diepste recessie in een bijna eeuw is beland door de coronacrisis en dat een no-dealbrexit zal zorgen voor zwakkere weerbaarheid van het land tegen economische schokken.

De sectoren die het meest te lijden hebben onder een no-dealbrexit zijn volgens Moody’s de auto-industrie, luchtvaart, havens en chemie, onder meer vanwege verstoringen in toelevering, productie en een toch al zwakke vraag door de coronacrisis.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldde woensdag dat Groot-Brittannië het risico loopt op zware klappen voor de arbeidsmarkt en handel als er voor het einde van dit jaar geen brexitdeal wordt bereikt of de overgangsperiode niet wordt verlengd, iets wat Londen steeds heeft uitgesloten.

De OESO maakte verder bekend dat de Britse economie dit jaar naar verwachting met 11,5 procent zal krimpen door de crisis, waarna in 2021 dan weer groei van 9 procent te zien zou zijn. Als er een tweede coronagolf komt kan de Britse economie dit jaar zelfs met 14 procent krimpen, denkt de OESO, met een plus van 5 procent volgend jaar. De organisatie zegt dat de onzekerheden rond de economie van Groot-Brittannië nog verder worden vergroot door risico’s op een no-dealbrexit.

Verder kwam woensdag een rapport van financiële experts naar buiten waarin wordt opgeroepen om de samenwerking van kapitaalmarkten in de EU verder te verdiepen, mede om zo beter de concurrentie aan te kunnen gaan met de belangrijke financiële markten van de Londense City. Ook moet nauwere samenwerking helpen de coronacrisis te boven te komen.