NN worstelt met kostenbesparingen

Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) wist in het tweede kwartaal, anders dan in eerdere kwartalen, de kosten niet omlaag te krijgen. Financieel directeur Delfin Rueda van de verzekeraar waarschuwde dat het verlagen van de kosten in de toekomst naar verwachting trager zal verlopen, mede doordat NN meer moet uitgeven om te kunnen groeien.

NN realiseerde in het tweede kwartaal 306 miljoen euro aan kostenbesparingen ten opzichte van het ijkpunt in 2016. Een kwartaal eerder was er sprake van 310 miljoen euro aan structurele besparingen. De operationele winst in het afgelopen kwartaal zakte tot 445 miljoen euro van 508 miljoen euro in het dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst kwam wel hoger uit op 606 miljoen euro, tegen 463 miljoen euro een jaar geleden.