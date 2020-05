NN wil dat overheid helpt bij verzekeren pandemie

Een viruspandemie is technisch lastig te verzekeren, vandaar dat verzekeraar NN graag wil dat de overheid voor een deel garant gaat staan. „We praten hier nu met de andere verzekeraars over, maar dit regelen wordt heel complex. Het zou onze voorkeur hebben dat de overheid voor een deel garant zou staan, net als bij de terroristenverzekering die we gezamenlijk hebben opgezet.” Dat heeft Leon van Riet, hoofd van de afdeling Schade & Inkomen bij NN, gezegd in een interview met NRC.

Volgens Van Riet komen pandemieën relatief weinig voor. En wanneer er sprake van schade is, wordt alles en iedereen geraakt. „Dat kan je niet in een solidair systeem opvangen.”

Tegenover de krant stelde hij verder dat het nog onduidelijk is of de coronacrisis bij de schadeverzekeringen tot hogere premies gaat leiden. " Het kan zijn dat het de kant op gaat dat we pandemie uitsluiten van de dekking. Dan heeft het geen impact op de premie. Het kan ook zijn dat we bij bepaalde producten de optie gaan aanbieden: met of zonder pandemieclausule. Als je dan voor zo’n clausule kiest, gaat de prijs wel omhoog.