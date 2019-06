NN Group stijgt op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Berichten over een mogelijk uitstel van de Amerikaanse importheffingen op Mexicaanse goederen zorgden voor opluchting. Op het Damrak werd verzekeraar NN Group hoger gezet na de overname van de schadetak van branchegenoot Vivat. De beurshandel stond verder in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 547,12 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 749,15 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,6 procent aan.

NN Group won 1,8 procent bij de hoofdfondsen. NN en gespecialiseerd verzekeringsbedrijf Athora nemen verzekeraar Vivat over van het Chinese Anbang. NN neemt Vivat Schadeverzekeringen over voor 416 miljoen euro. Athora koopt de zogeheten leven-activiteiten van Vivat en het vermogensbeheer. Concurrenten ASR en Aegon, die naar verluidt ook interesse hadden in Vivat, stegen 4 en 1,2 procent.