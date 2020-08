NN Group koploper in licht hogere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden overwegend in het groen na een stroom van resultaten van grote bedrijven als Adecco, Adidas, AXA, Lufthansa en Siemens. Op het Damrak werden de handelsberichten van NN Group, SBM Offshore en Fagron goed ontvangen. ING Groep, die de kwartaalwinst zag kelderen, werkte een openingsverlies weg.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 563,47 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 791,17 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. De Londen verloor 0,6 procent na het besluit van de Bank of England om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten.

NN Group was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3,7 procent. De verzekeraar voerde de operationele winst in de eerste jaarhelft op dankzij kostenbesparingen. Het bedrijf achter Nationale-Nederlanden gaat ook zijn aandeelhouders weer belonen met een dividend en het inkopen van eigen aandelen.

ING won 0,9 procent. De bank zette afgelopen kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan 1,3 miljard euro opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald en zag de nettowinst kelderen. De onlangs aangetreden topman Steven van Rijswijk benadrukte dat de bank ondanks de omstandigheden de rente-inkomsten maar licht zag terugzakken.

Apothekersbedrijf Fagron (plus 5,9 procent) ging aan kop in de MidKap na een flinke winstgroei in de eerste zes maanden van het jaar. SBM Offshore won 4,6 procent. De maritiem oliedienstverlener verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar.

In Frankfurt klom Siemens 4 procent. Het technologieconcern wist tijdens de coronacrisis zijn fabrieken vrijwel onafgebroken door te laten draaien en boekte meer winst dan verwacht. Lufthansa won 2,4 procent dankzij meevallende resultaten van de Duitse luchtvaartmaatschappij. Sportkledingconcern Adidas, die ook met cijfers kwam, steeg 3,8 procent.

Verzekeraar AXA zakte ruim 3 procent in Parijs na een winstval in de eerste jaarhelft. Crédit Agricole won 1,8 procent dankzij meevallende resultaten van de Franse bank. In Zürich klom Adecco 1,2 procent. De Zwitserse uitzendreus werd hard geraakt door de coronacrisis, maar zag in juni en juli een „geleidelijke verbetering” op zijn markten.

De euro was 1,1862 dollar waard tegen 1,1895 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 42,29 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 45,41 dollar per vat.