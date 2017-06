NN Group grootste daler in lagere AEX

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak noteerde vrijdagochtend licht in de min. De andere belangrijke beursgraadmeters in Europa stonden ook in het rood. Beleggers wachten op nieuwe aanjagers die de beurshandel richting kunnen geven.

De AEX-index op Beursplein 5 zakte in de ochtendhandel 0,3 procent tot 518,06 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 804,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Franse economie in het eerste kwartaal iets sterker is gegroeid dan eerder werd gedacht. Volgens een definitieve schatting bedroeg de groei 0,5 procent op kwartaalbasis, terwijl bij een eerdere raming nog op 0,4 procent werd gerekend.

NN Group was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,5 procent. NN heeft een beroep over compensatie van een woekerpolisklant definitief verloren. De verzekeraar kreeg van klachteninstituut Kifid te horen dat niet aan de informatieplicht was voldaan en de zogenaamde eerste kosten niet in rekening hadden mogen worden gebracht.

KPN ging 1,9 procent omlaag. Bierbrouwer Heineken verloor 1,3 procent na een adviesverlaging door Stifel. Sterkste stijger was baggeraar Boskalis met een plus van 0,6 procent.

Ahold Delhaize won 0,2 procent. De recente uitverkoop van het aandeel was volgens ING overdreven. De koers van het supermarktconcern klapte vorige week hard omlaag na slechte cijfers van de Amerikaanse branchegenoot Kroger en de overname van Whole Foods door Amazon.

In de MidKap stond kunstmestbedrijf OCI onderaan met een min van 1,4 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis was koploper met een plus van meer dan 1,9 procent.

Corbion leverde 0,6 procent in. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic won donderdag nog bijna 12 procent door overnamegeruchten. Volgens KBC Securities zou een overname van het bedrijf op termijn geen verrassing zijn.

De euro was 1,1173 dollar waard, tegen 1,1149 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 42,80 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 45,24 dollar per vat.