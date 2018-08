NN Group en Aegon in trek op Damrak

NN Group en Aegon waren donderdag op de aandelenbeurs in Amsterdam in trek bij beleggers. De verzekeraars kwamen met positieve kwartaalberichten en beloofden aandeelhouders hogere uitkeringen. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis deed een stevige stap terug na cijfers. Het sentiment op de Europese beurzen was positief, geholpen door bemoedigende ontwikkelingen in de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten.

De AEX-index in Amsterdam sloot, aangevoerd door NN Group, 0,7 procent hoger op 556,38 punten. De MidKap, met daarin Boskalis, verloor 0,1 procent tot 776,77 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,8 procent bij.

NN Group zag zijn beurswaarde met ruim 4 procent stijgen. De verzekeraar wist de kwartaalwinst kwartaal flink op te voeren en verhoogde het interim-dividend. Aegon won 2,5 procent, nadat het eveneens had bekendgemaakt meer interim-dividend uit te keren. De verzekeraar zag de winst in de eerste jaarhelft halveren. De kapitaalpositie verbeterde wel.

Boskalis was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een min van dik 3 procent. Volgens analisten viel het operationeel resultaat van de baggeraar en maritiem dienstverlener tegen. Het bedrijf stopt tevens met zijn goedkopere transportactiviteiten.

Chemiereus Bayer zakte in Frankfurt bijna 5 procent na een nieuwe tegenslag in de zaak rond de omstreden onkruidverdelger Roundup van Monsanto. Bayer, dat recent Monsanto heeft overgenomen, raakte al miljarden euro’s aan beurswaarde kwijt nadat een Amerikaanse jury Monsanto veroordeelde tot een schadevergoeding van ruim 250 miljoen euro omdat Roundup kanker heeft veroorzaakt.

Carlsberg won 3,5 procent in Kopenhagen. De Deense brouwer boekte meer winst in het eerste halfjaar en is positiever over de rest van het jaar.

In Milaan zag Atlantia ruim een vijfde aan beurswaarde verdampen. Het bedrijf is eigenaar van Autostrada, dat veel tolwegen en bruggen beheert in Italië, waaronder de ingestorte brug in Genua. De Italiaanse overheid dreigt het contract met Autostrada in te trekken. Concurrenten SIAS en ASTM verloren respectievelijk 7,3 en 10,5 procent.

De euro was 1,1393 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 65,43 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer op 71,15 dollar per vat.