„NN blijft achter met aanpassen risico-opslag”

De roep om consumenten niet met onnodig hoge hypotheekkosten te belasten, lijkt vooralsnog aan Nationale-Nederlanden (NN) voorbij te gaan. Dat stelt de Consumentenbond na jaarlijks onderzoek naar het zogenoemde risico-opslagenbeleid. Verschillende hypotheken met NN als geldschieter komen daarbij als slechtste uit de bus. De verzekeraar geeft aan zijn hypotheekportefeuille binnenkort tegen het licht te zullen gaan houden.

Banken laten klanten extra rente (risico-opslag) betalen als de waarde van het huis lager is dan het hypotheekbedrag. Als de schuld minder wordt door aflossing of door stijging van de woningwaarde, dan wordt dat risico kleiner. Daarmee kan de rente-opslag omlaag of zelfs helemaal vervallen.

Kredietverstrekkers informeren hun klanten hier volgens de bond niet altijd over, waardoor consumenten mogelijk duizenden euro’s te veel betalen. Bij verschillende hypotheken van NN en dochter Delta Lloyd is het onmogelijk om tussentijds de risico-opslag te laten vervallen of verlagen. Dit wordt door NN ook erkend.

Als de overname van Delta Lloyd door NN volledig is afgerond en ingepast, zal de verzekeraar zijn gehele hypotheekportefeuille onder de loep nemen. Dit moet op korte termijn gaan gebeuren, zo zei een woordvoerder van NN in een reactie op het rapport. De verzekeraar had in eerste instantie gezegd dat er vooralsnog geen wijziging van beleid in de pijplijn zat.

De algehele tendens is volgens de Consumentenbond positief. Attens Hypotheken, Delta Lloyd Plus en Obvion krijgen in de test de maximale score. Bij hen vervalt de opslag automatisch zodra consumenten voldoende hebben afgelost. Het uiteindelijke doel van de consumentenorganisatie is dat banken het initiatief om de rente aan te passen niet bij de klant neerleggen, maar zelf actie ondernemen.