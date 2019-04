„Nissan ziet niks in nieuw fusieplan Renault”

Nissan gaat niet in op de uitgestoken hand van Renault om weer te praten over een fusie. De Japanners zien op dit moment niks in welk fusieplan dan ook, meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Jean-Dominique Senard, de nieuwe topman van Renault, deed een nieuwe poging om het Franse autobedrijf samen te smelten met de Japanse samenwerkingspartner. Eerder leidde dat onder leiding van de toenmalige leider Carlos Ghosn van de alliantie waartoe Renault en Nissan samen met Mitsubishi behoorden, ook al tot niets.

Senard stelde naar verluidt een fusie voor waarbij beide bedrijven ongeveer 50 procent van de aandelen van het nieuwe fusiebedrijf krijgen. Ook zou het aantal stoelen in het bestuur gelijk worden verdeeld. Het hoofdkantoor zou buiten Frankrijk en Japan moeten komen, mogelijk in Singapore.

De sfeer tussen de bedrijven is al zeer gespannen sinds de aanhouding van Ghosn in Tokio in november wegens verdenkingen van gesjoemel met de boekhouding en het wegsluizen van geld bij Nissan. Ghosn werkte op dat moment ook aan een fusie, maar in die plannen zou Renault duidelijk de lakens uitdelen.

De nieuwe afwijzing heeft de verstandhoudingen tussen Renault en Nissan geen goed gedaan. Het bestuur van beide bedrijven zou half april samen gedineerd hebben. Topman Hiroto Saikawa van Nissan zou daarbij tot ergernis van de Fransen de nieuwe avances hebben afgewezen.