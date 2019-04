Nissan zet mes in winstverwachting

Autofabrikant Nissan heeft zijn tweede winstwaarschuwing in enkele maanden afgegeven. Het Japanse bedrijf haalde ongeveer een kwart van het verwachte resultaat af vanwege de tegenvallende autoverkopen in het vierde kwartaal. Ook noemt Nissan „recente bedrijfsmatige ontwikkelingen” die de verkopen negatief beïnvloedden. Nissan staat sinds november in de schijnwerpers na de arrestatie van topman Carlos Ghosn op verdenking van fraude.

De autobouwer denkt nu dat de winst voor zijn in maart geëindigde gebroken boekjaar uitkomt op 319 miljard yen. Dat is omgerekend ongeveer 2,5 miljard euro. Eerder ging de automaker nog uit van een winst van 410 miljard yen.

In februari ging de verwachte nettowinst al van 500 miljard yen naar 410 miljard yen. Dat alarm kwam nadat de winst in de eerste negen maanden van het boekjaar met 45 procent bleek te zijn gezakt. Toen gaf Nissan nog hogere materiaalkosten en negatieve wisselkoerseffecten als reden.