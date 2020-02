‘Nissan wil geld zien van oud-baas Ghosn’

De Japanse automaker Nissan wil naar verluidt geld zien van zijn oud-baas Carlos Ghosn, die onlangs op miraculeuze wijze ontsnapte uit Japan. Ghosn zou zich als baas van de alliantie tussen Nissan en Mitsubishi onder meer over de ruggen van de automakers hebben verrijkt, meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Ghosn zou zichzelf een salaris en een bonus van bij elkaar 7,3 miljoen euro hebben gegeven. Geen van de besturen van de automakers zou van die beloning hebben geweten. De Japanners willen dat geld terug.

Ghosn vecht zijn ontslag aan voor de Nederlandse rechter. Hij eist op zijn beurt 15 miljoen euro van Nissan en Mitsubishi. De reden dat de zaak hier speelt, is dat de alliantie van de automakers juridisch gezien Nederlands is. Advocaten van Ghosn hebben laten weten dat de aanklachten onbekend en ongefundeerd zijn.

Eind 2018 werd Ghosn in Japan opgepakt op verdenking van fraude als topman van Nissan. Hij zat in dat land lang in de cel en later in huisarrest. Volgens Ghosn is er sprake van een complot tegen hem van de Japanse overheid en Nissan. Hij vluchtte uit Tokio, liet zich per privéjet naar Istanbul vliegen en bevindt zich nu in Libanon.