„Nissan tempert Chinese groeiambitie”

Nissan stelt zijn doelstellingen voor autoverkopen in China naar beneden bij. De automarkt, met name die in China, is hard geraakt door handelsspanningen met de Verenigde Staten.

Nissan kondigde een jaar geleden nog aan flink te investeren in uitbreiding in China. De totale autoverkopen in de Volksrepubliek daalden vorig jaar echter voor het eerst sinds begin jaren negentig.

Dat het Japanse bedrijf de groeiambities nu tempert, heeft volgens ingewijden ook te maken met een strategiewijziging. Waar het bedrijf zich voorheen vooral op verkoopcijfers richtte om marktaandeel te veroveren, wordt nu ook meer gelet op de winstgevendheid.

De Japanners werken in China samen met het Chinese Dongfeng. Het samenwerkingsverband verwacht volgens ingewijden over drie jaar 8 procent minder auto’s te verkopen dan aanvankelijk gedacht.

De problemen die fabrikanten van betaalbare auto’s treffen in China, lijken aan luxemerken voorbij te gaan. Zo verwacht Rolls-Royce dit jaar in het Aziatische land een recordaantal auto’s te verkopen. „Tot op zekere hoogte zijn we losgekoppeld van de ontwikkelingen op de markt voor gewone auto’s”, zei topman Torsten Müller-Ötvös in een interview.

Cijfers van de Chinese branchevereniging voor personenauto’s lijken hem gelijk te geven, want in weerwil van krimpende automarkt stegen de verkopen van bolides in China met 8 procent. Modellen van Rolls-Royce doen het vooral goed onder vermogende zakenlieden en beroemdheden, en die voelen economische schommelingen minder snel dan de bredere markt.

De dochteronderneming van BMW heeft wel andere zorgen. Zo vreest Müller-Ötvös problemen met de toeleveringsketen als gevolg van de brexit.