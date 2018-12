Nissan opnieuw fout in met kwaliteitscontrole

De Japanse autofabrikant Nissan heeft opnieuw gefaald met de interne kwaliteitscontroles. Dat erkende Nissan na berichtgeving door de Japanse zakenkrant Nikkei.

Volgens Nissan waren er tekortkomingen bij inspecties van remmen en stuursystemen bij een fabriek in Kyoto bij de modellen Note, Leaf en Juke. Nissan roept ruim 1,1 miljoen auto’s terug naar de garage ter controle. In het verleden ging Nissan ook al in de fout met zijn kwaliteitscontroles. Dit leidde ook tot grote terugroepacties.

De zaak zorgt voor nieuwe druk op Nissan na de arrestatie van voormalig voorzitter Carlos Ghosn in Japan drie weken geleden. Hij zit nog steeds vast in een Japanse cel. Naar verluidt wordt hij maandag officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens belastingfraude en misbruik van bedrijfsbezittingen.