Nissan maakt nieuw model toch niet in VK

Autofabrikant Nissan heeft besloten om het nieuwe model van de X-Trail toch niet in het Britse Sunderland te gaan maken. De Japanners concentreren de productie liever meer in eigen land. Het nieuws komt als een grote schok voor de circa 7000 medewerkers in Sunderland, die zich zorgen maken over de toekomst van hun fabriek.

Volgens Nissan is de beslissing niet genomen vanwege de brexit, maar het bedrijf waarschuwt wel dat aanhoudende onzekerheid hierover het moeilijker maakt om plannen te maken voor de toekomst.

Nissan besloot in 2016 na het brexitreferendum om de nieuwe X-Trail ook in Groot-Brittannië te produceren. Dat werd toen beschouwd als een blijk van vertrouwen in het land en de Britse regering van premier Theresa May.

Er gingen onlangs al geruchten dat Nissan het besluit wilde terugdraaien, in verband met de dalende dieselverkopen in Europa. Bovendien was het besluit in 2016 genomen toen autobaas Carlos Ghosn nog de scepter zwaaide bij Nissan. Sinds hij in november in een Japanse cel belandde op verdenking van fraude leven er spanningen binnen de grote autoalliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi.