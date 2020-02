Nissan klaagt voormalig topman Ghosn aan

Nissan heeft zijn voormalige topbestuurder Carlos Ghosn aangeklaagd in Japan. Het autoconcern wil via de rechtbank in Yokohama een schadevergoeding van omgerekend zo’n 83,5 miljoen euro van de gevallen automagnaat afdwingen. Dat is volgens Nissan een aanzienlijk deel van het bedrag dat Ghosn als voorzitter via fraude en wanbeheer het bedrijf afhandig zou hebben gemaakt.

Nissan baseert het bedrag op ongeoorloofde betalingen die Ghosn zou hebben gedaan. Het gaat onder andere om betalingen aan zijn zus en zijn advocaat en privégebruik van vliegtuigen van het bedrijf. Daarnaast wil Nissan de kosten voor intern onderzoek naar het gerommel met de boekhouding op Ghosn verhalen.

Vorig jaar begon Nissan al een rechtszaak tegen Ghosn op de Britse Maagedeneilanden. Dat proces gaat over betalingen die via speciale brievenbusfirma werden gedaan.

Naast Nissan zitten ook Japanse openbaar aanklagers achter Ghosn aan. De bestuurder werd in november 2018 gearresteerd in Japan op verdenking van fraude. Hij wachtte zijn proces een tijdlang af in huisarrest, maar ontvluchtte het Aziatische land en dook op in Libanon. De Japanse autoriteiten vaardigden daarop een nieuw arrestatiebevel uit tegen de Fransman, die ook de Braziliaanse en Libanese nationaliteit heeft.