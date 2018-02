Nissan investeert miljarden in China

Het Japanse autoconcern Nissan Motor is van plan de komende vijf jaar omgerekend ruim 7 miljard euro te investeren in de verkoop van elektrische auto’s in China. Het bedrijf wil de grootste verkoper van elektrisch aangedreven auto’s in het land worden.

Het doel is om de verkoop in China met 1 miljoen auto’s te verhogen in 2022, liet het hoofd van de Chinese activiteiten van Nissan weten. Vorig jaar verkocht de autofabrikant er 1,5 miljoen. Er moeten de komende jaren twintig nieuwe elektrische modellen worden uitgebracht. Het Japanse concern heeft samenwerkingsverbanden met het Chinese Dongfeng en het Franse Renault voor de Chinese markt.

China wil meer elektrische auto’s op de wegen om de luchtvervuiling ter verminderen. Ook andere grote autobedrijven zoals Volkswagen, General Motors en Ford hebben aangekondigd grote investeringen te doen in de verkoop van elektrisch aangedreven auto’s op de Chinese markt.