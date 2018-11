Nissan bevestigt arrestatie voorzitter Ghosn

Het Japanse autoconcern Nissan bevestigt dat voorzitter Carlos Ghosn maandag in Tokio is gearresteerd door de Japanse autoriteiten op verdenking van belastingfraude. Nissan wil op donderdag een bestuursbijeenkomst houden om Ghosn de laan uit te sturen.

Eerder op de dag werd al bekend dat er een arrestatiebevel was uitgevaardigd door de openbaar aanklager in Tokio tegen Ghosn. Hij is tevens topman van het Franse autoconcern Renault en geeft leiding aan het Frans-Japanse samenwerkingsverband Renault-Nissan-Mitsubishi dat onder zijn bewind werd opgebouwd.

Volgens Nissan is uit intern onderzoek gebleken dat de 64-jarige Ghosn jarenlang heeft gesjoemeld met zijn inkomstenaangifte door een te laag salaris te melden. Ook zou hij andere overtredingen hebben begaan, bijvoorbeeld door persoonlijk gebruik te maken van bedrijfsbezittingen. Ook directeur Greg Kelly van Nissan zou de regels hebben overtreden. De zaak werd aangekaart door een klokkenluider.