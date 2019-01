Nipte winst voor Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag nipt hoger geëindigd. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar tegenvallende resultaten van chipproducent Nvidia en bouwmachinemaker Caterpillar zorgden voor een negatieve stemming. Ook liepen de spanningen tussen Washington en Peking op door de aanklachten van de Verenigde Staten tegen de financiële topvrouw van het Chinese technologiebedrijf Huawei.

De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent in de plus op 20.664,64 punten. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest verloren 2,4 en 4,6 procent, na een omzetalarm van Nvidia. Het Amerikaanse chipbedrijf verlaagde zijn omzetprognose vanwege de zwakkere economie, met name in China. Komatsu en Hitachi Construction Machinery hadden last van de slechte resultaten van branchegenoot Caterpillar en zakten 4,6 en 4,4 procent. Ook Caterpillar wees op de effecten van een afzwakkende groei in China.

Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen omlaag. Peking heeft de VS opgeroepen te stoppen met de „onredelijk onderdrukking” van Chinese bedrijven, waaronder Huawei. Washington verdenkt de in Canada aangehouden financiële topvrouw Meng Wanzhou onder meer van het stelen van handelsgeheimen en het schenden van sancties tegen Iran. De VS en China beginnen deze week aan een nieuwe ronde van handelsgesprekken.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager en in Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,2 procent. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,5 procent lager.