Nipt verlies voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een klein verlies gesloten. Beleggers bleven voorzichtig vanwege de internationale handelsperikelen en de zorgen over de opkomende markten. Verder werd uitgekeken naar de opening op Wall Street na het lange weekeinde in de Verenigde Staten.

De Nikkei-index in Tokio ging uiteindelijk 0,1 procent lager de dag uit op 22.696,90 punten. Kwartaalcijfers zorgden voor enkele uitschieters onder de individuele aandelen. Pigeon dikte 3,2 procent aan. De maker van babyflessen zag de winst in de eerste helft van het jaar met 25 procent stijgen. De producent van thee-dranken Ito En duikelde bijna 9 procent. Het bedrijf zag de winst dalen vanwege een terugroepactie in het tweede kwartaal.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend omhoog. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent hoger en de beurs in Shanghai won 0,7 procent. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. De Australische centrale bank hield het rentetarief zoals verwacht onveranderd op 1,5 procent.