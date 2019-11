Nintendo uitblinker in lagere Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met verlies gesloten. Berichten dat China twijfelt over de haalbaarheid van een handelsdeal met de Verenigde Staten zorgden voor enige terughoudendheid. Beleggers deden het verder rustig aan voorafgaand aan het lange weekeinde in Japan. De beurs in Tokio blijft maandag dicht vanwege een nationale feestdag. Spelcomputermaker Nintendo was een uitblinker dankzij beter dan verwachte resultaten.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,3 procent lager het weekeinde in op 22.850,77 punten. Nintendo dikte bijna 8 procent aan. Het bedrijf wist de operationele winst afgelopen kwartaal meer dan te verdubbelen dankzij een sterke vraag naar zijn spelcomputer Switch. De maker van fabrieksrobots Keyence steeg ruim 8 procent na publicatie van de kwartaalcijfers en de aankondiging van een aandelensplitsing.

De beurs in Shanghai steeg tussentijds 1 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in oktober sterker dan verwacht is toegenomen. Een dag eerder wezen cijfers van de Chinese overheid nog op een krimp van de industrie. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent en de Kospi in Seoul won 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een plus van 0,1 procent.