Nintendo onderuit op Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag net hoger aan de nieuwe beursmaand begonnen. Een flinke koersdaling van de Japanse spelcomputermaker Nintendo en de zorgen over een duurdere Japanse yen drukten het sentiment. Optimisme over de handelsbesprekingen tussen de VS en China bood daarbij enige steun aan de handel. Tevens werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een plusje van 0,1 procent het weekeinde in op 20.788,39 punten. Nintendo kelderde ruim 9 procent. Het bedrijf verlaagde de verkoopverwachting voor zijn Switch-spelcomputer voor het lopende boekjaar, dat loopt tot eind maart. Nomura zakte 4 procent. Het Japanse effectenhuis gaat zijn zakelijke activiteiten herzien, nu dat segment heeft geleid tot het grootste kwartaalverlies van het bedrijf in bijna tien jaar.

De beurs in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 0,8 procent. Het Chinese staatspersbureau Xinhua meldde dat Peking en Washington positieve vorderingen maken in het handelsoverleg. Ook president Donald Trump zei dat een handelsdeal tot de mogelijkheden behoort. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Caixin en Markit blijkt daarentegen dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in januari sterker dan verwacht is gekrompen.

In Hongkong raakte de Hang Seng-index 0,3 procent kwijt en de Kospi in Seoul stond vlak. De All Ordinaries in Sydney sloot de week een fractie lager af.