Niks koken, bij AMC gaat het om garen van voedsel

„Wat doe je als je thee zet?” Het antwoord op de vraag van John Smith is niet moeilijk en laat volgens hem precies zien waarom het de moeite waard is om te investeren in AMC, een totaal andere manier van eten bereiden. Niks koken, maar garen.

Gastvrouw Everdina le Blanc uit Veenendaal moet lachen om de eenvoudige vraag van Smith. „Je brengt water aan de kook, hangt er een zakje in en je hebt thee.” Smith knikt instemmend. „En wat doe je met dat theezakje?” „Dat gooi je weg natuurlijk”, zegt Henny Rijksen, zusje van Everdina en een van de gasten op deze proeverij.

Nu heeft Smith de aandacht. Hij betoogt dat door het kokende water de smaak, kleur en aroma onttrokken worden uit de theebladen. „Dat gebeurt dus óók als je groenten en aardappelen in water kookt. Je gooit het water met al die vitamines weg en het afval eet je op. Dat is toch raar?”

Dat vindt Peter van Buren, vriend van Henny, ook. Smith haakt er direct op in. „Daarom voegen we bij AMC geen water toe om groenten te koken. Zo blijven de vitamines en de smaak in de groente en aardappelen behouden.”

Dat bewijst zelfstandig AMC-vertegenwoordiger Smith tijdens deze proeverij bij de familie Le Blanc. „We proberen elke keer drie tot vier huishoudens bij elkaar te krijgen. We houden het bewust kleinschalig, met liefst niet meer dan acht mensen. Het gastgezin krijgt een geschenk als dank voor de gastvrijheid.”

Achterdochtig

Smith doet dit werk nu een jaar of acht. „Mijn vrouw en ik werden ooit uitgenodigd bij een proeverij”, vertelt hij. „We waren behoorlijk onder de indruk. De adviseur vroeg of het niet wat voor mij was om ook adviseur te worden. Ik was toen nog facilitair manager op het Van Lodenstein College en wilde er wel wat naast doen. Toch was ik in eerste instantie wat achterdochtig. Tijdens een bedrijfspresentatie die volgde, kon ik echter geen gekke dingen ontdekken.”

En zo doet Smith sinds die tijd gemiddeld één proeverij per week. Daarna bezoekt hij alle stellen die aanwezig waren nog een keer om vragen te beantwoorden en een nieuwe proeverij af te spreken. Als de mensen geïnteresseerd zijn, krijgen ze advies over de mogelijk aan te schaffen pannen met toebehoren. Overigens verkoopt Smith geen pannen, maar presenteert hij een kookmethode. „Het gaat om gezond, goed en lekker eten”, benadrukt hij in de keuken van de familie Le Blanc.

Riblap

Met een zwaai zet hij twee pannen op het gasstel. Peter mag de pitten aansteken, zodat de pannen op temperatuur komen. Want er wordt niet alleen gekookt zonder water, Smith laat ook zien dat je vlees kunt braden zonder een gram boter of een druppel vet. Peter kijkt verbaast op. „Dat brandt toch aan?” Smith lacht, wijst op een grote riblap en vraagt of Peter het stuk vlees in de reeds opgewarmde pan wil doen. Een luid gesis is het gevolg. „Even goed aandrukken, dan mag de deksel erop.”

Een metertje op de knop van de deksel verraadt de temperatuur in de pan. Als die een bepaald gebied aanwijst, is het tijd om het vlees in de pan te doen.

Sebastiaan, man van Everdina, moet ook aan de slag. Hij doet wortels, sperziebonen, doperwten en een halve ui in een pan. „Geen water erbij hoor”, waarschuwt Smith. „Het moet er druipnat in, verder niet.” Een andere pan wordt wel gevuld met water, ook daar gaan groenten in. Om straks het verschil te proeven.

Twintig minuten later is het tijd om te eten. „Moet je die bloemkool proeven”, zegt Peter. Zijn vriendin geniet van een stukje vlees. „Super mals. Echt lekker.”

Garen zonder water, braden zonder boter

Beter eten, beter leven. Dat is de slogan van AMC, dat sinds 1963 bestaat. Het gaat er volgens het bedrijf om dat je op een gezonde en eenvoudige manier eten bereidt. Dat gebeurt door geen water toe te voegen en door te bakken en te braden zonder vet. Een pannenset kost enkele honderden euro’s. Daartegenover staan, zo benadrukt AMC, de nodige voordelen. Onder andere verbruik je zo’n 50 procent minder energie, omdat de bodem snel warmte opneemt en lang vasthoudt. De pannen, die „een leven lang” meegaan, zijn volgens AMC met een paar jaar terugverdiend. Doelstelling van het bedrijf is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de kookmethode.

zomerserie Aan huis

Aan de deur wordt niet gekocht, aldus een gezegde. Maar met sommige producten is dat juist wel het geval. Dit is deel 7 in een serie over artikelen die aan huis worden verkocht. Zaterdag 1 september deel 8: Prowin.