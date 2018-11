Nikkei zet winstreeks voort

De effectenbeurs in Japan is woensdag opnieuw hoger gesloten. Beleggers hopen dat de Verenigde Staten en China tijdens de G20-top later deze week nader tot elkaar zullen komen in het slepende handelsconflict. Ook de andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend vooruit.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1 procent in de plus op 22.177,02 punten. Het was de vierde winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Sumitomo Dainippon Pharma maakte een koerssprong van ruim 18 procent en bereikte het hoogste niveau sinds 1990. Het farmaceutische concern liet weten dat alle patentzaken van zijn antidepressivum Latuda zijn opgelost.

Line zette de opmars voort en dikte 2,3 procent aan. De eigenaar van de gelijknamige chat app won een dag eerder al 13 procent na aankondiging dat het bedrijf samen met Mizuho Financial Group een bank gaat starten en samen met de Chinese internetreus Tencent mobiele betalingsdiensten gaat aanbieden.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 1 procent bij. Volgens Larry Kudlow, de economisch adviseur van het Witte Huis, dineert president Donald Trump zaterdagavond tijdens de G20 in Buenos Aires met zijn Chinese collega Xi Jinping. De ontmoeting biedt volgens Kudlow een kans om „een pagina om te slaan” in de handelsstrijd. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,1 procent in de min.