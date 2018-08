Nikkei zet winstreeks voort

De Japanse aandelenbeurs is woensdag wederom hoger gesloten. Het was de zevende winstdag op rij. De handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico bleef zorgen voor de hoop op meer deals op het handelsvlak. Ook de andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten overwegend kleine winsten zien.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus op 22.848,22 punten. De Japanse hoofdindex testte opnieuw de 23.000 puntengrens en bereikte tussentijds de hoogste stand sinds 12 juli. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek na de koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. De chipbedrijven Tokyo Electron, Advantest en Screen Holdings stegen tot 2,4 procent.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds vlak en de Kospi in Seoul klom 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,7 procent. De beurs in Shanghai bleef achter met een verlies van 0,3 procent.