Nikkei zet verliesreeks voort

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag fors lager geëindigd. Het was de zesde verliesbeurt op rij. Tegenvallende Japanse bedrijfsresultaten en een recordkrimp van de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal wakkerden de zorgen aan over het economische herstel. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd, zorgde daarnaast voor koersdruk onder de belangrijke Japanse exportbedrijven.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 2,8 procent het weekeinde in op 21.710,00 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 4,6 procent. In de maand juli daalde de Nikkei 2,6 procent. Advantest kelderde bijna 15 procent. De chiptester voorziet een winstdaling van ruim 23 procent in het lopende boekjaar. Technologiebedrijf Panasonic verwacht een halvering van de jaarwinst en werd meer dan 13 procent lager gezet. Komatsu zakte ruim 8 procent. De Japanse maker van bouwmachines rekent op een forse winstdaling in het huidige boekjaar.

Elders in de Aziatische regio gingen de belangrijkste beurzen eveneens overwegend omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai hield het hoofd boven water en noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus dankzij een sterker dan verwachte groei van de omvangrijke Chinese industrie in juli. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,1 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,6 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney raakte 2,6 procent kwijt. In Singapore, Maleisië en Indonesië hadden beleggers een vrije dag.