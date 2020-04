Nikkei zet verliesreeks voort

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw met verlies gesloten. Het was de vierde verliesbeurt op rij. Beleggers bleven voorzichtig na de flinke koersdalingen een dag eerder en de fors lagere slotstanden op Wall Street. De vrees voor een lockdown in Japan vanwege de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de komende weken hield de markt in Tokio in de greep. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent lager op 17.818,72 punten. Woensdag leverde de hoofdindex al 4,5 procent in. De Japanse verstrekker van consumentenkredieten Credit Saison en warenhuisuitbater J.Front Retailing behoorden tot de grootste dalers. Ook Subaru werd flink lager gezet. De Japanse automaker liet weten zijn wereldwijde productie stil te leggen vanwege de virusuitbraak.

De Japanse pakketbezorger Yamato Holdings was daarentegen in trek doordat steeds meer mensen producten online bestellen om winkels te vermijden. Ook SoftBank zat in de lift. De techinvesteerder ziet af van de deal om voor 3 miljard dollar aan extra aandelen van werkplekbedrijf WeWork te kopen.

De Chinese beurzen lieten weinig beweging zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. Internationaal neemt de kritiek op de informatievoorziening van de Chinese autoriteiten over het coronavirus toe. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst heeft het land het aantal besmettingsgevallen en sterfgevallen als gevolg van de virusuitbraak opzettelijk laag gehouden.

De Kospi in Seoul dikte ruim 1 procent aan. De All Ordinaries in Sydney zakte 2 procent, na de stevige winstbeurt een dag eerder. Vooral de Australische banken stonden onder druk na de oproep van de centrale bank van Nieuw-Zeeland om het dividend te schrappen. Veel Nieuw-Zeelandse banken zijn in handen van de Australiërs. In India hadden beleggers een vrije dag.