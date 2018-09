Nikkei zet verliesreeks voort

De Japanse aandelenbeurs zette vrijdag de verliesreeks voort. De handelsvrees bleef de beurshandel overheersen in afwachting van de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De Nikkei-index in Tokio ging 0,8 procent lager het weekeinde in op 22.307,06 punten. Het was de zesde verliesbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex, die deze week zo’n 2,5 procent verloor. Dat is het grootste weekverlies in zes maanden. De Amerikaanse president Donald Trump zou tegen een columnist van The Wall Street Journal hebben gezegd dat Japan het volgende doelwit is in zijn handelsstrijd.

Vooral de chipbedrijven stonden onder druk na een waarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot KLA Tencor voor een vertraagde groei in geheugenchips. Advantest zakte ruim 7 procent en Tokyo Electron leverde bijna 6 procent in. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix verloor circa 4 procent.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag in afwachting van het verstrijken van de deadline voor de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent in de min en de beurs in Shanghai klom 0,3 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,4 procent.