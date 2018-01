Nikkei zet verliesreeks voort

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag voor de derde opeenvolgende dag met verlies gesloten. Een duurdere Japanse yen zorgde daarbij voor druk op de exportbedrijven. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten ging overwegend licht omhoog na de stevige koerswinsten op Wall Street.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,2 procent lager de week uit op 23.653,82 punten. Cameramaker Olympus en printerfabrikant Kyocera, die veel omzet uit het buitenland halen, kampten met de duurdere yen en verloren 3,8 procent en 1,7 procent. Zwaargewicht Fast Retailing klom daarentegen 6 procent. De eigenaar van kledingketen Uniqlo boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst.

De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent na publicatie van de Chinese handelscijfers. De export van China nam in december sterker dan verwacht toe, maar de import bleef ver achter bij de verwachtingen.

De Hang Seng-index in Hongkong zette de recordopmars voort met een tussentijds winst van 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde een fractie hoger en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent.