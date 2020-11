Nikkei zet opmars voort na rally op Wall Street

De aandelenbeurs in Japan is donderdag opnieuw stevig hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de sterke koerswinsten op de Amerikaanse beurzen, waar met spanning werd gewacht op de uitkomst van de presidentsverkiezingen. De Democraat Joe Biden heeft een voorsprong op president Donald Trump, maar in verschillende staten worden de stemmen nog geteld. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,7 procent op 24.105,28 punten. De Japanse hoofdindex keerde daarmee voor het eerst sinds 22 januari terug boven de 24.000 puntengrens. Vooral de Japanse techbedrijven waren in trek in navolging van de forse koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De Japanse farmaceut Eisai bereikte de dagelijkse stijgingslimiet van 17 procent. Beleggers reageerden enthousiast op berichten dat het bedrijf en zijn partner Biogen een stap dichterbij de goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder voor hun middel tegen Alzheimer zijn gekomen.

De andere beurzen in de Aziatische regio wonnen eveneens terrein. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 2,6 procent aan. Webwinkelreus Alibaba toonde herstel en won 6 procent in Hongkong. Een dag eerder zakte het aandeel nog ruim 7 procent nadat Chinese toezichthouders een stokje hadden gestoken voor de beursgang van Ant Group, waarin Alibaba een groot belang heeft. In Seoul klom de Kospi 2,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney steeg 1,3 procent.