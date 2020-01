Nikkei zakt na raketaanval Iran

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een stevig verlies gesloten. De geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran namen verder toe na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Iran heeft wraak gezworen voor de Amerikaanse luchtaanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent in de min op 23.204,76 punten. Een dag eerder liet de Japanse hoofdindex nog een herstel zien van 1,6 procent. Bij de bedrijven verloren zwaargewichten als retailbedrijf Fast Retailing en robotmaker Fanuc respectievelijk 1,9 en 2,1 procent. Het Japanse oliebedrijf Inpex won 0,3 procent dankzij de hogere olieprijzen.

De Chinese beurzen verloren eveneens terrein. De beursgraadmeter in Shanghai raakte tussentijds 1,2 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong leverde een zelfde percentage in. De Kospi in Seoul verloor eveneens 1,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney ging 0,1 procent lager de dag uit.